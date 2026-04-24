Soroca va găzdui târgul educațional „Învață în Moldova”

La Soroca va avea loc un târg educațional dedicat elevilor și viitorilor studenți. Evenimentul se desfășoară în cadrul campaniei „Învață în Moldova” și va avea loc pe 25 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, în preajma Cetății Soroca.

Târgul va aduce împreună mai multe instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Participanții vor putea afla direct de la reprezentanți detalii despre oferte educaționale, specialități și condiții de admitere. Printre instituțiile prezente se numără USM, UTM, ASEM, UPSC, USARB, Universitatea din Cahul, Universitatea din Comrat, USMF, AMTAP, Academia „Ștefan cel Mare” și Academia „Alexandru cel Bun”.

Pe lângă prezentările universităților, în program sunt incluse și mai multe ateliere practice. Elevii vor putea participa la sesiuni despre orientare profesională, autocunoaștere și alegerea carierei. Specialiști în domeniu vor explica cum să elaborezi un CV și o scrisoare de intenție. De asemenea, vor fi invitați antreprenori și medici care vor împărtăși din experiența lor.

Evenimentul se va încheia cu un concert susținut de interpretul Marej.

Organizatorii își propun să ofere tinerilor informații clare și utile pentru alegerea unei profesii și continuarea studiilor în Republica Moldova.