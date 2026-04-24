Veteranii muncii vor beneficia de tratament sanatorial indiferent dacă sunt angajați

Toți veteranii muncii din Republica Moldova vor putea beneficia de bilete la tratament sanatorial, indiferent dacă sunt sau nu angajați, după ce Parlamentul a adoptat astăzi, în lectura a doua, un proiect de modificare a Legii cu privire la veterani, votat de 72 de deputați, relatează moldpres.md

Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatele Marina Morozova și Veronica Cupcea, din fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Proiectul stipulează eliminarea unei prevederi care excludea de la acest tip de sprijin persoanele angajate sau cele care desfășoară activitate de antreprenoriat.

Potrivit noilor reglementări, veteranii muncii, care sunt angajați permanent, vor putea beneficia de un bilet de tratament balneosanatorial o dată la trei ani, având posibilitatea de a opta fie pentru statutul de persoană asigurată la locul de muncă, fie pentru cel de veteran al muncii.

Datele statistice arată că în Republica Moldova sunt peste 120.000 de veterani ai muncii, dintre care aproximativ 83.000 sunt încă activi pe piața muncii. Autorii proiectului susțin că modificările vor extinde numărul beneficiarilor și vor asigura respectarea drepturilor egale la tratament.

În nota de fundamentare se menționează că diferențierea veteranilor în funcție de statutul lor profesional este considerată discriminatorie, întrucât un veteran angajat nu își pierde drepturile sociale asociate acestui statut.

Conform datelor oficiale, în anul precedent au fost utilizate 4.965 de bilete de tratament sanatorial, în valoare totală de 57,11 milioane de lei.