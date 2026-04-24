Galop de sănătate pentru EFA sau Visocenii speră ca liderul să piardă trei puncte

Mâine, 25 aprilie, pe stadionul din Visoca va avea loc un meci care, în mod normal, trebuie să se termine cu victoria incontestabilă a gazdelor. Or, EFA primește replica outsiderului care, de etape bune, este „lanterna roșie” a competiției.

Meciul va începe la ora 17:00, iar prefața acestui meci ușor pentru EFA sunt meciurile echipelor de copii: U12 va juca cu fotbaliștii de la Școala Sportivă din Ocnița, de la ora 11:00, iar U14 va juca în compania rivalilor de la formația „Basarabia” din Lipcani, cu începere de la ora 13:00.

Vă reamitim că liderul, Vulturii Cutezători, are meci dificil la Bălți, unde se va confrunta cu Atletico din localitate.

