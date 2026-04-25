Și-a ucis concubina în căruță, a dezbrăcat-o și i-a abandonat cadavrul pe câmp: trupul victimei a fost „mâncat de câini pe jumătate”

Un caz de o cruzime extremă a zguduit raionul Drochia, după ce un bărbat a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, al cărei cadavru a fost găsit dezgolit, pe un câmp dintre două sate, la câteva zile după dispariție.

Sentința a fost pronunțată la 24 aprilie 2026 de Judecătoria Drochia, sediul Central, în dosarul penal privind învinuirea acuzatului de omorul concubinei sale. Instanța l-a găsit vinovat de omor săvârșit asupra unui membru de familie, comis cu o deosebită cruzime.

Potrivit materialelor examinate în instanță, tragedia s-a produs în seara zilei de 20 decembrie 2025. Cei doi se deplasau cu căruța prin intravilanul unui sat din raionul Drochia, după ce consumaseră alcool. În urma unui conflict izbucnit între ei, bărbatul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, după care ar fi strangulat-o cu mâinile.

Expertiza medico-legală a arătat că moartea femeii a survenit în urma „asfixiei mecanice prin sugrumarea gâtului şi organelor respiratorii cu mâna”. Medicii legiști au depistat urme specifice de comprimare în regiunea gâtului, iar raportul a confirmat că leziunile aveau legătură directă cu decesul. Totodată, în sângele victimei a fost găsită o concentrație foarte mare de alcool, calificată drept intoxicație alcoolică severă.

Anchetatorii au stabilit că, după crimă, inculpatul a continuat deplasarea cu căruța spre extravilanul satului, unde a abandonat cadavrul într-o zonă împădurită. Potrivit dosarului, femeia a fost dezbrăcată, iar hainele au fost aruncate la sute de metri distanță de locul unde a fost lăsat trupul neînsuflețit.

Cadavrul a fost găsit abia la sfârșitul lunii decembrie, într-o stare avansată de degradare. Mama victimei a declarat în instanță că ultima dată și-a văzut fiica cu câteva zile înainte de tragedie și că aceasta avea urme vizibile pe față. Femeia a spus că îi ceruse fiicei să-l părăsească pe inculpat.

Tot ea a relatat că trupul victimei fusese „mâncat de câini pe jumătate” atunci când a fost descoperit între hotarele localităților Pelinia și Hăsnășenii Noi. În timpul procesului, inculpatul a negat inițial că și-ar fi ucis concubina și a susținut că femeia ar fi murit din cauza consumului de alcool. Ulterior însă, după vizionarea imaginilor de la reconstituirea faptelor, acesta a confirmat declarațiile oferite în timpul urmăririi penale și „a recunoscut cele declarate și se căiește de fapta comisă”, se arată în sentință.

Judecătorii au considerat că fapta a fost comisă cu o deosebită cruzime, menționând că inculpatul a strangulat victima timp de aproximativ cinci minute, profitând și de starea vulnerabilă în care aceasta se afla din cauza intoxicației alcoolice. Instanța a concluzionat că bărbatul a acționat cu intenție directă și a încercat ulterior să ascundă urmele crimei. La individualizarea pedepsei, magistrații au ținut cont de gravitatea excepțională a infracțiunii, de antecedentele inculpatului și de caracterizarea negativă a acestuia.

Deși procurorii au solicitat o pedeapsă severă, instanța a decis condamnarea la 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Cazul readuce în atenție problema violenței în relațiile de concubinaj și dificultatea intervenției timpurii în situațiile de abuz domestic, mai ales în comunitățile rurale, unde astfel de conflicte rămân adesea ascunse până la producerea unor tragedii.