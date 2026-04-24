Ce este, de fapt, un deepfake? Cazul Maia Sandu / VIDEO

În ultimele luni, pe rețelele sociale au apărut și s-au răspândit mai multe clipuri video pe platforme precum Facebook, TikTok sau Telegram, în care pare să apară Maia Sandu. În aceste imagini, vocea și mimica par autentice, iar mesajele transmise sunt adesea sensibile sau provocatoare. Problema este că unele dintre aceste materiale nu sunt reale.

O parte dintre aceste video-uri sunt exemple de conținut manipulat digital, cunoscut sub numele de deepfake. Deepfake-ul este un tip de conținut fals (video, audio sau imagine), generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care imită foarte bine o persoană reală. Tehnologia poate recrea fața, vocea și expresiile unei persoane, făcând-o să pară că spune lucruri pe care nu le-a spus niciodată. În cazul acestor clipuri, imaginile originale sunt fie modificate, fie complet generate, iar vocea este clonată cu ajutorul AI.

Nu toate materialele care circulă online sunt deepfake-uri. Unele pot fi scoase din context, editate sau reinterpretate. De asemenea, nu orice video neobișnuit este automat fals. Există situații în care declarațiile sunt reale, dar prezentate într-un mod manipulator. De aceea, este important să nu tragem concluzii doar pe baza unui singur clip viral.

Deepfake-urile devin tot mai greu de detectat și pot fi folosite pentru a influența opinia publică, mai ales în context politic. Astfel de materiale pot: crea tensiuni sociale; manipula percepția alegătorilor; afecta imaginea unei persoane publice; genera neîncredere în informațiile reale. În timp, apare un efect periculos: oamenii încep să nu mai aibă încredere în nimic — nici măcar în lucrurile adevărate.

Manipularea nu este doar în video, ci și în modul în care acesta este distribuit. De obicei: clipul apare fără sursă clară; este însoțit de mesaje emoționale („uitați ce a spus!”); este distribuit rapid, fără verificare; combină elemente reale cu falsuri. Inteligența artificială este folosită aici ca instrument pentru a face minciuna mai credibilă.

Pentru public, riscul este real. Un astfel de video poate influența opinii, poate provoca reacții puternice sau chiar decizii greșite. În unele cazuri, poate duce la manipulare politică sau înșelătorii. Într-o lume în care imaginile nu mai sunt o dovadă sigură, fiecare utilizator trebuie să devină mai atent la ceea ce consumă și distribuie.

Există câteva semne care pot ridica suspiciuni: buzele nu se sincronizează perfect cu vocea; expresiile feței par rigide sau nenaturale; vocea sună uniform, fără emoție; calitatea imaginii diferă pe anumite porțiuni; nu există surse credibile care confirmă video-ul. Un alt semn important: dacă un clip pare prea șocant sau prea perfect pentru a fi adevărat, merită verificat de două ori.

Pentru a evita să fie manipulat, orice utilizator poate urma câțiva pași simpli: verifică dacă informația apare în presa credibilă; caută sursa inițială a video-ului; compară cu alte declarații oficiale; nu distribui imediat conținutul; întreabă-te: cine are de câștigat dacă acest video devine viral?