Vinerea neagră pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan. Polițiștii români îl vor preda pentru a fi încarcerat în Republica Moldova

Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Bălan, va fi escortat până la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, în vederea executării pedepsei privative de libertate. Acesta va fi predat autorităților din Republica Moldova la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, urmare a hotărârii emise de către Curtea de Apel București, scrie anticoruptie.md

Decizia de extrădarea fost aprobată pe 20 aprilie, de Curtea de Apel București, după condamnarea acestuia în Republica Moldova, la un an și șase luni de închisoare, pentru infracțiunea de divulgare a secretului de stat.

Fostul director adjunct al SIS Moldova a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timişoara, de către organele de drept din România. Bălan ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Conform DIICOT, începând cu anul 2024, prin acte materiale repetate, Bălan ar fi intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea, a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, „în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”.

Alexandru Balan a fost numit director adjunct al SIS pe 17 martie 2016, prin decretul semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, la propunerea directorului Serviciului de Informații și Securitate. În 2018 acesta a plecat din funcție. Despre Bălan s-a scris că ar fi fost implicat în procesul de extrădare a profesorilor turci, considerați dușmani de către regimul autoritar al lui Erdogan, care i-a întemnițat imediat. CEDO a condamnat Moldova în cazul profesorilor turci.