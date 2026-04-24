De mâine, 25 aprilie 2025, nu mai avem stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul a aprobat astăzi un proiect de hotărâre, în conformitatea cu care Starea de urgență în sectorul energetic va înceta la 25 aprilie 2026. În schimb, Guvernul va institui Starea de alertă pe o perioadă de 60 de zile, care va permite monitorizarea continuă și intervenții rapide pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, în funcție de evoluția riscurilor.

Vă reamintim că, Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită la 25 martie 2026, pe o perioadă de 60 de zile. Acest lucru a fost necesar după ce principala linie electrică de alimentare a Republicii Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Din această cauză, s-a înregistrat un deficit de energie electrică în orele de vârf de până la 400 MW.