La Soroca au fost comemorate victimele de la Cernobîl / VIDEO

La 40 de ani de la tragedia de la Cernobîl, locuitorii din Soroca au adus astăzi, un omagiu victimelor și celor care au intervenit pentru a limita urmările dezastrului nuclear.

Explozia s-a produs în noaptea de 26 aprilie 1986, la ora 01:23. Un test de siguranță a scăpat de sub control și a dus la cel mai mare accident nuclear civil din istorie. Urmările au afectat milioane de oameni și au contaminat teritorii întinse.

La Soroca, autoritățile locale și cetățenii au participat la o ceremonie de comemorare. Aceștia au depus flori la monumentul din centrul orașului și au ținut un moment de reculegere în memoria celor care nu mai sunt.

La lichidarea consecințelor au participat aproximativ 3.500 de persoane din Republica Moldova. Dintre acestea, 56 au fost din raionul Soroca. Ei au mers în zona contaminată și au lucrat în condiții periculoase pentru a reduce efectele catastrofei.

Mulți dintre cei implicați și-au pierdut viața în anii care au urmat. Alții trăiesc și astăzi cu probleme grave de sănătate. Sacrificiul lor rămâne unul important și este recunoscut în fiecare an prin astfel de momente de comemorare.