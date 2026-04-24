Ateliere pascale și expoziții la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” / VIDEO

Cu ocazia venirii Sfintelor Paşti, prin culori, creativitate şi artă, studenţii Catedrei „Arte plastice şi Decorative” ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” au organizat diverse ateliere, de săptămâna Catedrei, unde tradiţia s-a unit cu pictura şi desenul, formând o legătură strânsă şi frumoasă.

Prima activitate a fost Lecţia cu prezenţă publică al grupei 181, cu tematica: Încondeierea ouălor de Paşti, unde elevii au înţeles că dincolo de diversele modele, se ascunde o istorie, iar vopsirea ouălor necesită multă atenţie. Activitatea a fost condusă de profesoara Ruga Tatiana, care a îndrumat copii cu atenţie, creând modele unice, dar cu un sens aparte.

Următoarea activitate a fost atelierul de lucru la disciplina „Batic – Tehnici Mixte” desfășurat cu grupa 281, sub îndrumarea profesorului Cebotari Nicolai, o activitate dedicată tematicii „Peisaj urban”. Elevii au creat lucrări cu adevărat impresionante, majoritatea fiind cu câteva peisaje turistice ale Sorocii. Fiecare mişcare a pensulei, fiecare culoare aleasă, a avut o însemnătate şi anume ca elevii să ştie importanţa artei, a frumosului şi a cunoaşterii despre atracţiile turistice sorocene.

Atelierul în lut polimeric, condus de meşterul popular Groza Cristina şi profesoara Ruga Tatiana, a oferit copiilor posibilitate de a-şi găsi o nouă ocupaţie şi a îndrăgi arta tot mai mult. Unele lucrări au fost speciale prin nuanţele primite din adăugarea unor culori de bază, a unor modele interesante sau chiar prin simplitatea desenelor alese. Atelierul a oferit copiilor o experienţă de neuitat şi cu adevărat frumoasă.

Atât lucrările confecţionate la prima activitate a săptămânii, cât şi alte obiecte manuale, au fost expuse în cadrul Expoziţiei Mixte „Art Foyetaj” de pe holul colegiului. O expoziţie ce îmbină tradiţia, abstractul şi realismul, unde diferite stiluri s-au unit pentru a arăta că artiştii plastici pot crea clipe care nu se termină, doar printr-o pată de culoare. De la compoziţii pascale, la picturi ce îmbracă primăvara în haine mai speciale, în nuanţe calde şi fermecate, la decoraţiuni cu flori, ouă încondeiate cu ceară şi alte obiecte făcute de studenţi.

O altă activitate de suflet, în care studenţii Catedrei „Arte plastice şi Decorative” au reuşit să arate că pictura nu este doar un tablou, ci o poveste, o trăire a autorului, un puzzle incomplet fără piesa cea mai principală-dorinţa celui care stă în faţa pânzei de a da formă emoţiilor ce îl formează, îi dau viaţă şi putere, Plen-air-ul cu genericul „Soroca în culori de primăvară”.

Din toate acestea, putem spune că un pictor poate reda ceea ce cuvintele nu pot spune, iar pictura cât de simplă ar fi, poartă o poveste şi o persoană talentată în urma ei.

Un desen sau o pictură, poate decora sufletul unui om, şi îl poate face să vadă viaţa din alte unghiuri, iar în Săptămâna Catedrei „Arte plastice şi Decorative”, elevii atât de la această catedră cât şi alţi colegi, au înţeles asta. Arta poate prinde aripi, doar dacă îi permitem şi o încurajăm să zboare.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord"