Dacă ești elev în clasele a IX-a și a XII-a poți participa la etapa a II-a a procesului național de evaluare a competențelor digitale

Această inițiativă oferă tinerilor o oportunitate valoroasă de a obține o recunoaștere oficială a nivelului de alfabetizare digitală, o competență indispensabilă pentru parcursul academic ulterior, cât și pentru competitivitatea pe piața muncii.

Testarea se va desfășura online, pe platforma specializată https://md.brio.ro, fiind accesibilă de pe orice dispozitiv (calculator, laptop sau tabletă), asigurând totodată securitatea și confidențialitatea datelor. Aceasta este opțională și se organizează la solicitarea elevilor interesați, iar înscrierea se realizează prin completarea formularului disponibil aici, până la data de 30 aprilie 2026.

Informații utile despre certificarea competențelor digitale ale elevilor din clasele a IX-a și a XII-a pot fi găsite pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, la secțiunea: Competențe digitale.

Testarea nemijlocită a competențelor digitale ale elevilor din clasele a IX-a și a XII-a se va desfășura la data de 25 mai 2026, în centre de testare instituite de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare încurajează elevii din clasele a IX-a și a XII-a să profite de această oportunitate pentru a-și evalua și certifica nivelul competențelor digitale – o condiție tot mai importantă pentru parcursul academic și profesional.

În prima etapă, aproximativ 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat la testarea competențelor digitale. Din numărul total al celor care s-au înscris la testare, circa 2.200 au fost elevi ai clasei a IX-a, iar aproximativ 1.000 de elevi ai clasei a XII-a. Testarea a avut loc în 74 de instituții de învățământ, desemnate în calitate de Centre de Testare la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din toate raioanele și municipiile țării.