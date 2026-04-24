FMF: echipa EFA a primit licență pentru sezonul 2026/27, nu și FC Florești

OdN
  În rezultatul examinării documentelor prezentate de către solicitanții de licență, Organul de Prima Instanță din cadrul Sistemului de licențiere a cluburilor de fotbal al FMF a luat următoarele decizii valabile pentru sezonul 2026/27:
A acorda Licența „A” clubului EFA Visoca. Licența A oferă cluburilor dreptul de a evolua în a doua divizie valorică a Campionatului Republicii Moldova la fotbal (Liga 1), pe un stadion omologat de FMF.

  Pe de altă parte, clubului FC Florești i-a fost refuzată acordarea licenței.Respectiv, clubul nu are dreptul de a evolua în Campionatul Republicii Moldova la fotbal în sezonul 2026/2027.

Conform prevederilor Regulamentului de Licențiere a FMF, cluburile care nu sunt de acord cu decizia luată, o pot ataca la Organul de Apel al Sistemului de licențiere a cluburilor de fotbal al FMF într-un termen de 5 zile calendaristice.

Notă: Deținerea licenței nu garantează în sine participarea unui club într-o anumită ligă. Prioritate vor avea echipele care, pe lângă licență, au obținut promovarea pe criterii sportive.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

