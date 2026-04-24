FMF: echipa EFA a primit licență pentru sezonul 2026/27, nu și FC Florești

A acorda Licența „A” clubului EFA Visoca. Licența A oferă cluburilor dreptul de a evolua în a doua divizie valorică a Campionatului Republicii Moldova la fotbal (Liga 1), pe un stadion omologat de FMF.

Pe de altă parte, clubului FC Florești i-a fost refuzată acordarea licenței.Respectiv, clubul nu are dreptul de a evolua în Campionatul Republicii Moldova la fotbal în sezonul 2026/2027.

Conform prevederilor Regulamentului de Licențiere a FMF, cluburile care nu sunt de acord cu decizia luată, o pot ataca la Organul de Apel al Sistemului de licențiere a cluburilor de fotbal al FMF într-un termen de 5 zile calendaristice.

Notă: Deținerea licenței nu garantează în sine participarea unui club într-o anumită ligă. Prioritate vor avea echipele care, pe lângă licență, au obținut promovarea pe criterii sportive.