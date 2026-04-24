Șeful de la INI, Marcel Caminschi, merge în instanță să-și apere integritatea financiară. Ce conexiuni are cu dosarul Metalferos

Șeful de la Inspectoratul Național de Investigații (INI), Marcel Caminschi, a contestat actul Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a identificat avere nejustificată de peste 2 milioane de lei. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru, în data de 17 aprilie. Caminschi este cunoscut pentru conflictul cu omul de afaceri Valentin Eșanu, condamnat într-un dosar fabricat și reabilitat ulterior, inclusiv prin decizia favorabilă a CEDO. Eșanu l-a învinuit pe Caminschi că i-ar fi fabricat dosarul, iar ofițerul a cerut dezmințirea declarațiilor despre presupusa sa implicare „în schemele de la întreprinderea Metalferos”. Caminschi a fost cercetat penal în acest dosar, dar urmărirea penală a fost oprită, în lipsa probelor care l-ar incrimina.

ANI a verificat averea polițistului, începând cu anul 2016.

„Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de -2.849.060 mdl, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2016 și 2023 de către dl Marcel Caminschi, șef secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații și membrii familiei sale. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Marcel Caminschi, șef secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare”, se arată în actul de constatare.

Maxim Caminschi a prezentat mai multe acte, care ar explica proveniența banilor. Informații a furnizat și mama sa, care a menționat că sume importante i-a donat anume ea fiicei ofițerului. Ar fi vorba despre economiile de-o viață și bani câștigați din afaceri, pe care au reușit să-i acumuleze împreună cu soțul. Tot împreună s-au înțeles să-i ofere acesteia 150 de mii de euro pentru dezvoltarea unei afaceri și o mașină, atunci când va împlini 18 ani.

Ulterior, ANI a introdus în act anumite rectificări, care au micșorat suma declarată drept nejustificată cu câteva sute de mii de lei.

Ofițerii INI, Marcel Caminschi și Andrei Ghidirimschi l-au acționat pe Valentin Eșanu în judecată, după ce omul de afaceri a declarat pentru postul de radio ”Radio Europa Liberă Moldova” că cei doi ar fi făcut parte din grupul care i-ar fi fabricat dosarul. Valentin Eșanu declara în interviu că motivele reale ale dosarelor pe numele său și, ulterior, arestul, au fost protestele pe care le-a organizat pentru liberalizarea pieței de metale feroase și neferoase.

„Marcel Caminschi, care este șeful Direcției investigarea fraudelor economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI). Dlui era atunci numit la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), el executa toate comenzile lui Chitoroagă, adică el fabrica dosarele, el amenința, fila totul. Persoana respectivă este cu mâinile pline de sânge, el zeci, sute de agenți economici a pus la pușcărie, le-a preluat afacerea. El este omul lui Chitoroagă”, a spus Eșanu, în 2019.

Ofițerii au negat orice implicare.

Valentin Eşanu a fost încarcerat în 2017, fiind învinuit în trei dosare după ce a vorbit despre monopolul la exportul metalelor feroase si neferoase din Republica Moldova. Businesmanul a deconspirat mai multe scheme şi a organizat proteste, cerând lichidarea monopolului la exportul metalelor, deţinut de liderul democrat Vlad Plahotniuc.

Eşanu a fost eliberat în vara anului 2019, după retragerea PDM de la guvernare.