30 de pachete alimentare pentru nevăzătorii din Soroca au fost oferite în cadrul campaniei „Masa Bucuriei” / VIDEO

Voluntarii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” și parohul Sorin Huluță-Saftiuc de la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” au oferit astăzi 30 de pachete alimentare Asociației Nevăzătorilor din Soroca. Acestea au fost pregătite în urma campaniei de Paște „Masa Bucuriei”.

Parohul Sorin Huluță – Saftiuc a spus că au selectat 30 de persoane din comunitatea nevăzătorilor care să primească pachetele. Fiecare pachet conține alimente donate de soroceni, precum hrișcă, zahăr, ulei, crupe și paste, cântărind aproximativ 12-13 kg.

Voluntara Maria Șevciuc a subliniat că această campanie arată cât de mult bine poate face solidaritatea. Ea a spus că gestul oamenilor aduce bucurie nu doar în farfurii, ci și în sufletele celor care primesc ajutor.

„ Această campanie națională de Paște, „Masa Bucuriei”, ne-a demonstrat încă o dată cât de mult bine poate face solidaritatea. Oamenii au dăruit din puținul lor pentru cei ce au mai puțin decât noi. Produsele alimentare au fost astăzi distribuite către cei ce au nevoie de ele, iar noi am observat pe fețele oamenilor mulțumirea și recunoștința, confirmând că gestul de milostenie poate umple nu doar o farfurie, ci și un suflet” – a spus Maria Șevciuc.

Campania „Masa Bucuriei” este o inițiativă națională organizată de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Sfinţii Martiri Brâncoveni” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca și are scopul de a sprijini persoanele aflate în dificultate.