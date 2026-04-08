Soroceanul Serghei Pilipețchi, solist și regizor la Teatrul Național de Operă și Balet, îl acuză pe un coleg că l-ar fi bătut cu cruzime.

Caz ieșit din comun la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Maria Bieșu” din Chișinău. Soroceanul Serghei Pilipețchi, regizor și solist la TNOB a scris pe rețelele de socializare că a fost bătutu cu cruzime de asistentul de regizor Simone Frediani, soțul regizoarei Rodica Piriceanu.

„La serviciu, la Teatru Național de Operă și Balet „Maria Bieşu”, unde activez ca solist și regizor, chiar în timpul spectacolului „Tosca”, dupa un scandal, inițiat de regizoarea Rodica Picireanu, am fost bătut cu cruzime de soțul ei, asistent de regizor Simone Frediani în fața mai multor colegi. Cu o zi înainte, pe rețele de socializare, am primit de la el amenințări grozave. Imediat m-am adresat directorului general Nicolae Dohotaru și la poliție cu probe. Din păcate, nimeni nu a reacționat. Dupa cazul de violenţă, poliția, care a fost chemata direct la teatru, la fel nu era entuziasmată să mă ajute cu mult. Pur și simplu a plecat. Directorul până în acest minut nici nu m-a telefonat, să mă întrebe, cum mă simt! Cer autorităților din Republica Moldova dar și publicului larg să mă ocrotească, să restabilească ordinea și dreptatea la aceasta instituție de importanță majoră, cum este Opera Națională, care actual se află într-o stare de ruinare moral!”, se arată în mesajul lui Pilipețchi.

La rândul său, Simone Frediani spune, pe pagina sa de Facebook, că a fost provocat și că ar fi fost vorba doar de o ceartă. „Aceasta postare o scriu nu pentru a convinge pe cineva, nu pentru a mă apără (că nu am motiv pentru care aș face), nu pentru acuza, ci pentru a face cunoștință de faptele la care poate proceda o persoană plina de invidie și nerealizare profesională. Poate va fi și un avertisment și pentru persoanele ce sunt prea rapide de a face concluzii pentru a judeca sau ataca, fără să cunoască situația, sau să o cunoască doar de o parte. Mă miră persoanele ce dau crezare faptului că într-o scenă plina de lume e posibilă o bătaie cu „cruzime”. Oare cu adevărat credeți că e posibil că nimeni nu a intervenit?! Care nici nu încearcă să admită că poate nu era cazul cineva să intervină?

Da, am fost provocați, da, s-a dorit să explodeze o ceartă scandaloasă (care mișelește era pregătită de ceva timp) dar cearta s-a produs în modul descris precum violentă doar în fantezia neechilibrată a persoanei date. Oare organele care au fost sesizate și de fapt pot fi chemate de oricare persoana chiar și pentru motive banale: ambulanță și poliția ar fi plecat fără să cerceteze situația? Sunt organe al legii nu al consolării persoanei ce a demonstrat nu leziuni ci doar un joc teatral de prost gust. Motiv că au plecat peste scurt timp a fost clar-neseriozitatea situației și lipsa violenței sau gravei accidentări”.

Astăzi, TNOB a publicat un comunicat la dat ade 8 aprilie, în care anunță că a inițiat o anchetă de serviciu. „În contextul informațiilor apărute în spațiul public despre incidentul produs la data de 4 aprilie 2026, în incinta Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, în timpul prezentării spectacolului „Tosca”, administrația instituției informează că, prin ordinul directorului, a fost inițiată o anchetă de serviciu, în scopul elucidării complete și obiective a tuturor circumstanțelor cazului.

Demersul instituției este realizat în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare al Republicii Moldova, prin prisma procedurilor legale aplicabile în materie disciplinară. Comisia va examina circumstanțele, cauzele și acțiunile persoanelor implicate în incidentul din 04.04.2026, iar pe durata desfășurării anchetei vor fi audiați toți angajații instituției care au fost prezenți la fața locului, urmând să fie colectate și analizate toate explicațiile, informațiile și elementele relevante pentru stabilirea situației de fapt, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În termen de 10 zile de la data emiterii ordinului directorului, comisia urmează să prezinte administrației un raport oficial, în limitele competențelor sale, în care vor fi reflectate concluziile privind circumstanțele producerii incidentului, persoanele implicate, precum și, după caz, existența unor eventuale abateri disciplinare, gravitatea acestora și măsurile care se impun.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța angajaților, ordinea instituțională, demnitatea profesională și climatul de muncă, iar toate măsurile vor fi întreprinse reieșind din rigorile și cerințele cadrului normativ în vigoare, prin respectarea legii, obiectivității și imparțialității”.

Foto: zdg – Rodica Picireanu și Simone Frediani (stânga) și Sergiu Pilipețchi (dreapta). Colaj ZdG, sursa foto: Facebook/Simone Frediani Rodica Picireanu, Facebook/Serghei Pilipețchi