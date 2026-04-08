Campania „Alege să fii PRO!” a ajuns la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca – un demers actual și necesar pentru viitorul educației / VIDEO

Evenimentul a reunit invitați de referință din domeniu, printre care: doamna Lucia Argint Căldare, șefa Secției evaluare și monitorizare în învățământul general, Ministerul Educației și Cercetării doamna Cezara Popel, specialist principal în cadrul Institutului Național pentru Educație și Leadership.

Un moment aparte l-a constituit revenirea „acasă” a absolvenților colegiului, astăzi cadre didactice dedicate, care au împărtășit din experiența lor profesională: Ionela Vizitiu – învățătoare, LT „Constantin Stere”, Soroca Andreea Popovici – învățătoare, LT „B.P. Hașdeu”, Chișinău, Victoria Caciur – învățătoare, LT „B.P. Hașdeu”, Chișinău, Adrian Cîrpă – conducător muzical, IET nr. 225, Chișinău

Mesajul central al campaniei este clar: profesia didactică merită aleasă, iar tinerii sunt susținuți concret în acest parcurs. Ministerul Educației și Cercetării oferă un pachet real de sprijin pentru tinerii specialiști: 160.000 lei – indemnizație acordată în două tranșe (după 6 și 18 luni de activitate), reducerea normei didactice cu 25% în primii 5 ani, 4.000 lei anual pentru materiale didactice, sprijin pentru cei din mediul rural: 1.000 lei/lună pentru chirie și 3.000 lei/an pentru utilități.

Educația are nevoie de oameni implicați, iar astfel de inițiative confirmă că investiția în profesori este o prioritate. Evenimentul a fost moderat și organizat de Diana Tanas, șefa secției în domeniul educației.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Cristina Bordian