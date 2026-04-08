Elevii de la LT „Petru Rareș” din Soroca au aflat despre rolul esențial al pădurilor în menținerea echilibrului ecologic.

În cadrul marcării Lunii Pădurii, inspectorii de mediu din Soroca au desfășurat o activitate de informare dedicată protecției mediului, adresată elevilor din instituțiile de învățământ. Beneficiarii lecției au fost elevii clasei a II-a „A” de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”, care au participat activ la discuții despre rolul esențial al pădurilor în menținerea echilibrului ecologic.

În cadrul întâlnirii, inspectorii le-au explicat copiilor importanța pădurilor pentru aerul curat, protecția solului și conservarea biodiversității. Totodată, elevii au fost informați despre consecințele negative ale reducerii suprafețelor forestiere, precum și despre necesitatea implicării fiecăruia în acțiuni de împădurire și protejare a mediului.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă interactivă, elevii manifestând interes și curiozitate față de subiectele abordate, demonstrând că educația ecologică joacă un rol esențial în formarea unei generații responsabile față de natură.