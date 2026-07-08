Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice, celebrată la Iorjnița prin competiții și fair-play

Satul Iorjnița, raionul Soroca, a găzduit ediția din 2026 a Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a reunit iubitori ai sportului de toate vârstele într-o atmosferă plină de energie, fair-play și spirit de echipă.

Pe parcursul zilei, participanții au luat parte la diverse competiții sportive, demonstrând că mișcarea și activitatea fizică reprezintă elemente esențiale pentru un stil de viață sănătos. Evenimentul a oferit atât tinerilor, cât și adulților oportunitatea de a petrece timpul activ, de a-și testa abilitățile și de a se bucura de competiție într-un cadru prietenos.

La manifestare au fost prezenți primarul comunei, Andrei Prodan, și specialistul în sport, Dumitru Gâtlan, care au încurajat participanții și au subliniat importanța promovării sportului în comunitate.

Organizatorii au transmis felicitări tuturor celor implicați – sportivi, câștigători, voluntari și susținători – pentru contribuția la reușita evenimentului și pentru promovarea valorilor olimpice, precum respectul, prietenia și excelența.

Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice rămâne un prilej de a încuraja practicarea sportului și de a consolida spiritul comunitar prin activități care aduc oamenii împreună.

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