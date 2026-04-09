Masterclass de încondeiere a ouălor de Paște la IET nr. 17 „Cheița de aur”

Mămicile și bunicile copiilor din Grupa „Boboceii”, de la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de aur” din Soroca, au participat recent la un masterclass de încondeiere a ouălor de Paște.

Activitatea a adus împreună mai multe generații și a creat un spațiu în care tradițiile au prins viață. Participantele au decorat ouăle cu răbdare și grijă, transformându-le în adevărate lucrări realizate manual.

Atmosfera a fost caldă și plină de emoție. Fiecare ou încondeiat a păstrat un strop din tradițiile pascale, dar și din bucuria celor implicați.

Prin această activitate, organizatorii au dorit să păstreze obiceiurile și să le transmită mai departe copiilor. Cei mici au avut ocazia să vadă cum se lucrează și să înțeleagă mai bine semnificația acestor tradiții.

Evenimentul a adus zâmbete și momente frumoase pentru toți cei prezenți. Mămicile și bunicile au contribuit activ și au oferit un exemplu de implicare și dragoste pentru tradiții.

Astfel de activități ajută copiii să descopere valorile culturale și să le ducă mai departe.