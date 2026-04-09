Rabota.md: Numărul aplicărilor de Paște a crescut aproape de 2 ori în 2 ani

În ultimii ani, comportamentul candidaților pe piața muncii s-a schimbat semnificativ: tot mai mulți dintre aceștia continuă să își caute un loc de muncă inclusiv în perioada sărbătorilor. Datele Rabota.md confirmă această tendință: în perioada 2023–2025, numărul aplicărilor în lunea Paștelui a crescut de 1,76 ori, ajungând la câteva mii de CV-uri.

Deși aprilie este considerată tradițional o lună mai slabă în ceea ce privește aplicările, alături de august și decembrie, evoluțiile recente indică faptul că aceasta poate reprezenta un interval favorabil pentru recrutare. În această perioadă, pe piață predomină candidați cu un nivel ridicat de motivație, aflați în căutare activă și disponibili să înceapă rapid un nou loc de muncă.

Prin urmare, dacă acum 3 ani recrutarea putea fi practic pusă pe pauză în perioada sărbătorilor, în prezent este important ca angajatorii să pregătească din timp anunțurile de angajare și să analizeze operativ aplicările. Mai ales că, în prezent, toate companiile pot identifica mai ușor candidații potriviți datorită scoringului disponibil pe Rabota.md.

În aceste condiții, esențială devine nu doar alegerea candidatului potrivit, ci și viteza primului contact — pentru a reuși să luați legătura cu acesta înaintea concurenților.

