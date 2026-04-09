Ce semnifică oul roșu, pasca, cozonacul și mielul? / VIDEO

Simbolurile pascale sunt nelipsite de pe masa de Paște. Puțini cunosc însă ce înseamnă ele cu adevărat. Despre semnificația acestora am discutat cu Sorin Huluță-Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca.

Preotul spune că fiecare aliment de pe masa de Paște are un rost clar și o legătură directă cu Învierea lui Iisus Hristos.

Oul roșu este cel mai cunoscut simbol. „Tradiția spune că Maica Domnului a pus ouă la picioarele crucii, iar sângele Mântuitorului le-a înroșit. De aceea vopsim ouăle în roșu”, explică preotul. El spune că oul simbolizează viața, moartea și învierea. Când credincioșii ciocnesc ouă și spun „Hristos a înviat”, își amintesc de ieșirea lui Hristos din mormânt.

Pasca este un alt simbol important. „Pasca reprezintă pâinea binecuvântată de Iisus Hristos la Cina cea de Taină”, spune preotul. Ea se pregătește în Săptămâna Mare și se duce la biserică pentru a fi sfințită.

Cozonacul are și el o semnificație. „Forma lui amintește de mormântul în care a fost pus Mântuitorul”, explică Sorin Huluță-Saftiuc. El spune că nimic nu este făcut întâmplător în tradiția de Paște.

Mielul este unul dintre cele mai importante simboluri. „Mielul ne amintește de jertfa lui Hristos. Este simbolul blândeții și al sacrificiului”, spune preotul. În tradiția veche, oamenii păstrau și oasele mielului, pe care le îngropau în pământ pentru belșug în gospodărie.

Preotul subliniază că toate aceste simboluri nu sunt doar obiceiuri. Ele au un sens adânc și îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine sărbătoarea. „Oul, pasca, cozonacul și mielul ne duc cu gândul la viața și jertfa lui Iisus Hristos”, spune el.

Așadar, masa de Paște nu este doar despre mâncare, ci despre credință, tradiție și înțelegerea sensului Învierii.