ANSA: Atenție la vopseaua pentru ouă – poate fi toxică!

Ouăle roșii sunt un simbol al sărbătorilor pascale. De la roșu, la cele mai sofisticate imagini încondeiate, astăzi, consumatorii aleg diferite modalități de a transorma ouăle pentru masa de sărbătoare în adevărate opere de artă. Cei mai mulți consumatori optează pentru vopseaua din comerț, care oferă o varietate de culori, informează ansa.gov. Totuși, este esențial să facem alegerea sigură și inofensivă pentru sănătate.

Deoarece coaja oului are o structură poroasă, substanțele chimice din coloranți pot migra în interiorul alimentului. În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, îndeamnă consumatorii să fie vigilenți în alegerea vopselelor, unele pot fi toxice și periculoase!

Reguli simple de urmat:

1. Vopselele alimentare din comerț trebuie procurate din unități înregistrate de ANSA;

2. Alegeți vopsea specială pentru ouă. Vopselele decorative, cum ar fi cele acrilice, nu sunt comestibile;

3. Procurați vopsele alimentare etichetate. Verificați atent informația de pe ambalaj. Aceasta trebuie să reflecte, în mod explicit, denumirea şi marca producătorului (sau denumirea importatorului), să indice adresa acestuia (numărul de telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, contraindicaţiile, termenul de valabilitate şi data fabricării;

4. Coloranții alimentari sunt cel mai adesea etichetați cu E pe ambalaj. Е1.. – agenți coloranți; E2… – conservanți (variantă periculoasă); E4… stabilizatori și emulgatori;

5. Nu procurați vopsea pentru ouă neambalată și neetichetată. ”Vopsea la lingură” sau din pliculețe neetichetate poate fi periculoasă. Nefiind cunoscută proveniența și destinația acesteia, există riscul procurării vopselelor pentru tipografie sau industria textilă.

6. ANSA încurajează, ca alternativă sănătoasă, utilizarea coloranților naturali extrași din plante (coji de ceapă, sfeclă roșie, turmeric sau varză roșie).

Recomandări importante!

! Verificați integritatea cojii ouălor înainte de vopsire, pentru a evita pătrunderea vopselelor în interiorul ouălor;

! După preparare, ouăle fierte și vopsite trebuie păstrate în frigider.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor subliniază că responsabilitatea pentru siguranța alimentară este comună: în timp ce ANSA monitorizează standardele de calitate, consumatorul deține rolul decisiv prin alegerile pe care le face la raft.