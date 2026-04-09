Câte calorii are un ou roșu, o felie de cozonac și o porție de miel. Tabel complet. Cât îngrașă masa de Paște într-o singură zi

Masa de Paște este, pentru mulți, unul dintre cele mai așteptate momente din an. După o perioadă de post, tentațiile sunt mari: ouă roșii, drob, friptură de miel, cozonac și, de multe ori, alcool. Problema apare atunci când toate aceste preparate sunt consumate în aceeași zi, fără să îți dai seama câte calorii aduni.
Deși fiecare aliment în parte nu pare „periculos”, combinația lor poate duce rapid la un aport caloric foarte mare.
Câte calorii au cele mai populare preparate de Paște
Fiecare preparat tradițional vine cu un aport caloric diferit, iar unele dintre ele sunt mai „grele” decât ai crede.
Un ou roșu de dimensiune medie are aproximativ 70–80 de calorii. Pare puțin, dar dacă mănânci 3–4 ouă, ajungi deja la peste 250 de calorii.
O felie de cozonac poate avea între 250 și 350 de calorii, în funcție de ingrediente (nucă, cacao, zahăr). Este unul dintre cele mai calorice deserturi de pe masa de Paște.
Friptura de miel este și ea consistentă. O porție de aproximativ 200 de grame poate ajunge la 400–600 de calorii, mai ales dacă este mai grasă.
Drobul, deși pare mai „ușor”, poate avea între 250 și 300 de calorii pe porție.
Tabel complet cu caloriile preparatelor de Paște
|Preparat
|Porție
|Calorii aproximative
|Ou roșu
|1 bucată
|70 – 80 kcal
|Drob
|100 g
|250 – 300 kcal
|Friptură de miel
|200 g
|400 – 600 kcal
|Cozonac
|1 felie
|250 – 350 kcal
|Salată boeuf
|150 g
|200 – 300 kcal
|Vin
|1 pahar (150 ml)
|120 kcal
Câte calorii ajungi să consumi într-o singură zi
Dacă pui cap la cap aceste preparate, totalul poate deveni surprinzător.
De exemplu:
- 3 ouă roșii: ~210 kcal
- o porție de drob: ~300 kcal
- friptură de miel: ~500 kcal
- 2 felii de cozonac: ~600 kcal
- 2 pahare de vin: ~240 kcal
Totalul ajunge ușor la peste 1800–2000 de calorii doar dintr-o masă. Dacă mai adaugi gustări sau alte preparate, poți depăși fără probleme 3000 de calorii într-o singură zi.
Cât îngrașă masa de Paște
Un exces de 1000–2000 de calorii într-o zi nu duce automat la acumularea de kilograme, dar dacă aceste obiceiuri continuă mai multe zile, efectele se vor vedea rapid.
Masa de Paște devine problematică atunci când:
- mănânci porții mari
- combini multe preparate grele
- consumi alcool
- nu faci mișcare
Pentru tine, soluția nu este să renunți la preparatele tradiționale, ci să fii atent la cantitate și combinații.
Cum te bucuri de masa de Paște fără excese
Poți mânca din toate, dar cu măsură. Alege porții mai mici, evită combinațiile grele și nu mânca totul la o singură masă.
Dacă vrei să te simți bine și după Paște, încearcă să faci și puțină mișcare și să nu transformi o zi de sărbătoare într-un exces de câteva zile.
Masa de Paște trebuie să fie despre bucurie, nu despre regrete.