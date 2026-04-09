Câte calorii are un ou roșu, o felie de cozonac și o porție de miel. Tabel complet. Cât îngrașă masa de Paște într-o singură zi

Câte calorii au cele mai populare preparate de Paște

Fiecare preparat tradițional vine cu un aport caloric diferit, iar unele dintre ele sunt mai „grele” decât ai crede.

Un ou roșu de dimensiune medie are aproximativ 70–80 de calorii. Pare puțin, dar dacă mănânci 3–4 ouă, ajungi deja la peste 250 de calorii.

O felie de cozonac poate avea între 250 și 350 de calorii, în funcție de ingrediente (nucă, cacao, zahăr). Este unul dintre cele mai calorice deserturi de pe masa de Paște.

Friptura de miel este și ea consistentă. O porție de aproximativ 200 de grame poate ajunge la 400–600 de calorii, mai ales dacă este mai grasă.

Drobul, deși pare mai „ușor”, poate avea între 250 și 300 de calorii pe porție.

Tabel complet cu caloriile preparatelor de Paște

Preparat Porție Calorii aproximative Ou roșu 1 bucată 70 – 80 kcal Drob 100 g 250 – 300 kcal Friptură de miel 200 g 400 – 600 kcal Cozonac 1 felie 250 – 350 kcal Salată boeuf 150 g 200 – 300 kcal Vin 1 pahar (150 ml) 120 kcal

Câte calorii ajungi să consumi într-o singură zi

Dacă pui cap la cap aceste preparate, totalul poate deveni surprinzător.

De exemplu:

3 ouă roșii: ~210 kcal

o porție de drob: ~300 kcal

friptură de miel: ~500 kcal

2 felii de cozonac: ~600 kcal

2 pahare de vin: ~240 kcal

Totalul ajunge ușor la peste 1800–2000 de calorii doar dintr-o masă. Dacă mai adaugi gustări sau alte preparate, poți depăși fără probleme 3000 de calorii într-o singură zi.

Cât îngrașă masa de Paște

Un exces de 1000–2000 de calorii într-o zi nu duce automat la acumularea de kilograme, dar dacă aceste obiceiuri continuă mai multe zile, efectele se vor vedea rapid.

Masa de Paște devine problematică atunci când:

mănânci porții mari

combini multe preparate grele

consumi alcool

nu faci mișcare

Pentru tine, soluția nu este să renunți la preparatele tradiționale, ci să fii atent la cantitate și combinații.