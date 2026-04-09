Statul alocă aproape 14,5 milioane de lei pentru dezvoltarea orașului Florești

Orașul Florești beneficiază, în total, de cinci proiecte de dezvoltare locală, implementate prin Programele Naționale „Satul European” (edițiile I și II), „Servicii de creșă publice”, „Reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ”, precum și prin Programul unic de intervenție urgentă, informează ondrl.gov.md.

În prezent, patru dintre aceste proiecte sunt în implementare, iar unul a fost deja finalizat. Pentru a evalua, la fața locului, mersul lucrărilor, reprezentanții Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), instituția responsabilă de monitorizarea implementării proiectelor de dezvoltare locală prin programele naționale, însoțiți de deputata Larisa Novac, au efectuat o vizită de lucru la Florești. Oficialii au vizitat toate obiectivele aflate în implementare, menite să îmbunătățească direct condițiile de trai ale locuitorilor.

Stadion multifuncțional – investiție majoră pentru comunitate

Unul dintre cele mai importante proiecte, aflat în prezent în implementare în cadrul Programului „Satul European”, ediția a II-a, este „Reconstrucția stadionului multifuncțional orășenesc pentru ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive”. Lucrările, aflate pe ultima sută de metri, au început în aprilie 2025 și urmează să fie finalizate până la 1 iunie 2026. Proiectul prevede construcția și dotarea unui teren de fotbal modern, iar, odată ce condițiile meteo vor permite, va fi instalat și covorul artificial. Valoarea investiției din bugetul de stat, alocată prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, este de aproximativ 6,7 milioane de lei, la care se adaugă contribuția APL de circa 1,2 milioane de lei.

Beneficiarii direcți vor fi toți locuitorii orașului, inclusiv 2.422 de elevi din 5 instituții de învățământ, 582 de copii din 3 grădinițe, elevii școlii sportive, două echipe locale de fotbal, precum și locuitorii din satele învecinate pasionați de fotbal.

Anterior, prin ediția I a aceluiași program, a fost reconstruit capital edificiul administrativ al stadionului (409,2 m²), fiind înlocuite ușile și ferestrele, reabilitați pereții și pardoseala, iar acoperișul a fost schimbat. Pe lângă schimbarea acoperișului, a fost construit și un etaj suplimentar, care a permis crearea a două vestiare, două băi, două cabinete de masaj, cabinet medical, precum și o zonă pentru suporteri și jurnaliști. Totodată, spațiile create au permis deschiderea a trei secții sportive noi, complexul fiind unic de acest fel în raion. Valoarea investiției pentru acest proiect alocată de Guvern, prin FNDRL, a fost de cca 5,5 milioane de lei.

Grupă de creșă la Grădinița nr. 9 „Andrieș”

Totodată, prin Programul „Servicii de creșă publice”, la Grădinița nr. 9 „Andrieș” este în curs de finalizare un proiect important, care vizează deschiderea unei noi grupe de creșă pentru 20 de copii. Lucrările includ renovarea completă a spațiilor și dotarea cu mobilier și echipamente. Valoarea investiției din bugetul de stat este de aproximativ 1,165 milioane de lei, iar grupa de creșă urmează să își deschidă ușile începând cu 1 iunie.

Spații moderne pentru elevii Liceului Teoretic „Miron Costin”

De asemenea, prin Programul unic de intervenție urgentă, la Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost reabilitate trei spații: cabinetul psihologului, cabinetul medical și o sală destinată educației etice. Beneficiari direcți vor fi cei 689 de elevi și 53 de angajați. Pentru realizarea proiectului, din bugetul de stat, prin FNDRL, au fost alocați aproximativ 484.000 de lei.

Condiții moderne de igienă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

În același timp, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prin Programul de modernizare a blocurilor sanitare, au fost renovate patru grupuri sanitare și reabilitate rețelele de canalizare. În urma implementării proiectului, 419 elevi și 59 de angajați beneficiază de condiții de igienă și sanitație semnificativ îmbunătățite. Valoarea investiției este de aproximativ 580.000 de lei din bugetul de stat, la care se adaugă circa 30.000 de lei contribuția APL Florești.

Primarul orașului, Iurie Gangan, a subliniat impactul semnificativ al acestor intervenții pentru comunitate:

„Aceste proiecte aduc schimbări reale pentru Florești, vizibile în școli, grădinițe și la stadion, care va fi deschis în curând. Aici, elevii vor face lecțiile de educație fizică, copiii de la grădinițe se vor juca activ, tinerii de la școala sportivă se vor antrena pentru performanță, iar adulții pasionați de fotbal vor putea participa la competiții. Scopul nostru este să oferim condiții moderne și sigure, inclusiv din punct de vedere igienico-sanitar, pentru formarea viitorilor sportivi.

În același timp, investițiile în educație asigură condiții mai bune de igienă pentru elevi și profesori, iar deschiderea grupei de creșă sprijină părinții, care pot merge la muncă liniștiți știind că cei mici sunt în siguranță.

Suntem recunoscători Guvernului, ministerului de profil și echipei Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru sprijinul oferit. Datorită acestui suport, am reușit să rezolvăm probleme importante ale comunității ce țin de educație și promovarea modului sănătos de viață. Aceste proiecte sunt nu doar pentru locuitorii orașului, ci și pentru cei din localitățile învecinate, care vin aici pentru studii, sport sau alte activități. Prin aceste intervenții, Florești devine un oraș mai modern și mai atractiv pentru întreaga regiune.”

Menționam că, orașul Florești are aproximativ 11.000 de locuitori.