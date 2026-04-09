Violență în familie: și-a agresat bunica și va sta doi ani la închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui tânăr în vârstă de 25 de ani, la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru violență în familie comisă în privința bunicii sale.

Prin cumul parțial cu o condamnare anterioară din 22 ianuarie 2025, instanța i-a stabilit o pedeapsă definitivă de 3 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, la 7 august 2023, inculpatul, aflat sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice, a provocat un conflict la domiciliu cu bunica sa, în vârstă de 83 de ani.

Altercația a izbucnit după ce acesta a venit acasă împreună cu mai mulți prieteni, care consumau alcool și tulburau ordinea în curte. Bunica a ieșit la ușa locuinței pentru a le cere să părăsească curtea casei și să înceteze orice comportament deranjant. După aceasta, victima a intrat în casă, fiind urmată de nepot, care a agresat-o fizic, lovind-o cu piciorul în umăr. În urma loviturii, femeia a căzut la podea, suferind fracturi la umărul drept și la braț, iar inculpatul a ieșit din locuință fără a-i acorda un ajutor.

Ulterior, alertată telefonic, o prietenă a victimei s-a deplasat imediat la domiciliul acesteia și a chemat de urgență salvarea și poliția. Femeia a primit îngrijirile medicale necesare.

În urma agresiunilor, victimei i-au fost cauzate vătămări corporale medii.

Victima a declarat că agresorul avea un comportament violent repetitiv și consuma frecvent alcool și droguri, provocând suferință familiei.

Inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele săvârșite. Cauza în privința acestuia a fost examinată în procedură simplificată.

Acesta nu este la prima abatere de lege, fiind anterior condamnat pentru mai multe furturi.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

