Republica Moldova, în ascensiune la Indicele libertății presei

Republica Moldova s-a clasat pe locul 31 din 180 de țări după indicele libertății presei, fiind în ascensiune cu patru poziții față de anul 2025, potrivit raportului organizației Reporteri fără Frontiere (RSF).

Potrivit autorilor, peisajul media al Moldovei rămâne polarizat între taberele pro-ruse și pro-occidentale, însă controlul oligarhilor și al lideri politici asupra pozițiilor editoriale a scăzut în ultimii ani. Totodată, se menționează că conținutul unor instituții media controlate de Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, suspendate în ultimii ani, persistă, după ce a migrat în mediul online.

Totodată, Consiliul Audiovizualului a adoptat măsuri care au înăsprit controlul asupra dezinformării și discursului instigator la ură și au slăbit instituțiile media care difuzează conținut de propagandă produs în Rusia.

Experții RSF notează că deși există media care acoperă subiecte care stânjenesc autoritățile, multe media se limitează la a urma agenda autorităților centrale.

În clasamentul RSF, Moldova este înaintea țărilor vecine România (locul 49) și Ucraina (locul 55). Primele locuri în Indicele libertății presei rămân ocupate de Norvegia, Olanda, Estonia, Danemarca, Suedia, iar lista este încheiată de Iran, China, Coreea de Nord și Eritreea.