În penultima etapă EFA merge la Țarigrad să-și justifice poziția de vice-lider

  Campionatul Republicii Moldova în Liga a 2-a se apropie de final, iar sâmbătă, 2 mai, se vor disputa meciurile penultimei etape, în Zona Nord. De altfel, meciurile sunt doar de palmares or, nu mai există nici o intrigă în ceea ce privește clasamentul.
Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
Vulturii Cutezatori Vulturii Cutezatori 16 14 1 1 57-17 43
EFA Visoca EFA Visoca 16 12 0 4 57-27 36
FC Speranța Drochia FC Speranța Drochia 16 8 3 5 38-29 27
FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 16 8 2 6 26-26 26
CF Locomotiva Ocnita CF Locomotiva Ocnita 16 8 1 7 33-26 25
FC Țarigrad FC Țarigrad 16 8 1 7 44-32 25
CF Edineț CF Edineț 16 8 0 8 40-38 24
CSFCJT Atletico CSFCJT Atletico 16 5 1 10 30-32 16
CF Olimpia CF Olimpia 16 4 1 11 30-57 13
10 FC Granicerul FC Granicerul 16 0 0 16 11-82 0
  Formația EFA din Visoca joacă în deplasare, la Țarigrad, și nu are alt scop decât cel de a-și justifica pozița de vice-lider. Meciul se va disputa pe stadionul sătesc din Țarigrad, cu începere de la ora 17:00.
  Hai. EFA!

OdN
OdN
