În penultima etapă EFA merge la Țarigrad să-și justifice poziția de vice-lider

Campionatul Republicii Moldova în Liga a 2-a se apropie de final, iar sâmbătă, 2 mai, se vor disputa meciurile penultimei etape, în Zona Nord. De altfel, meciurile sunt doar de palmares or, nu mai există nici o intrigă în ceea ce privește clasamentul.
|Echipa
|meciuri
|victorii
|egalitati
|infringeri
|golaveraj
|puncte
|1 Vulturii Cutezatori
|16
|14
|1
|1
|57-17
|43
|2 EFA Visoca
|16
|12
|0
|4
|57-27
|36
|3 FC Speranța Drochia
|16
|8
|3
|5
|38-29
|27
|4 FC Steaua Nordului
|16
|8
|2
|6
|26-26
|26
|5 CF Locomotiva Ocnita
|16
|8
|1
|7
|33-26
|25
|6 FC Țarigrad
|16
|8
|1
|7
|44-32
|25
|7 CF Edineț
|16
|8
|0
|8
|40-38
|24
|8 CSFCJT Atletico
|16
|5
|1
|10
|30-32
|16
|9 CF Olimpia
|16
|4
|1
|11
|30-57
|13
|10 FC Granicerul
|16
|0
|0
|16
|11-82
|0
Formația EFA din Visoca joacă în deplasare, la Țarigrad, și nu are alt scop decât cel de a-și justifica pozița de vice-lider. Meciul se va disputa pe stadionul sătesc din Țarigrad, cu începere de la ora 17:00.
Hai. EFA!