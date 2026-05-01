Ziua ușilor deschise la Gimnaziul Stoicani pentru copiii de clasa I / GALERIE FOTO

Gimnaziul Stoicani și-a deschis recent ușile pentru viitorii elevi ai clasei I. Copiii au venit în vizită însoțiți de directoarea IET „Spicușor”, Liudmila Codrean, și de educatoarea Melania Bantîș.

Micii oaspeți au făcut cunoștință cu școala. Au vizitat sălile de clasă, biblioteca și alte spații unde vor învăța din toamnă. Cadrele didactice au pregătit pentru ei activități simple și interactive, ca să se simtă în largul lor.

1 de 11

Copiii au pus întrebări, au privit cu interes fiecare colț al școlii și au participat cu entuziasm la jocuri. Atmosfera a fost una prietenoasă, iar emoțiile s-au văzut pe chipurile lor.

Reprezentanții instituției spun că astfel de vizite îi ajută pe copii să se adapteze mai ușor la școală. Elevii sunt așteptați la 1 septembrie, când vor începe un nou drum, cel al cunoașterii.