Riscă închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Dosarul TUX, trimis în judecată

Ofițerii Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță finalizarea urmăririi penale într-o cauză cunoscută convențional sub denumirea „TUX”. Dosarul a fost pornit în baza art. 241 alin. (2) lit. b), f) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, vizând practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.

Potrivit probelor acumulate, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.

„Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate”, precizează omenii legii, într-un comunicat.

Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.

În cazul în care vor fi găsite vinovate, învinuiții riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650. 000 și 1. 000.000 de lei.