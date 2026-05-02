Cum îți faci internetul mai rapid acasă

Internetul lent nu mai e doar enervant, e o problemă reală în 2026, când totul depinde de conexiune: muncă, streaming, gaming sau chiar device-urile smart din casă.
Vestea bună este că, în multe cazuri, nu ai nevoie de abonament mai scump ca să rezolvi problema. De cele mai multe ori, viteza slabă vine din lucruri pe care le poți corecta în câteva minute.
Dacă ai impresia că Wi-Fi-ul tău „moare” fix când ai nevoie mai mare de el, sunt șanse mari ca problema să fie în casă, nu la furnizor. Iar soluțiile sunt mai simple decât crezi.
Poziționarea routerului face mai mult decât crezi
Primul lucru pe care trebuie să-l verifici este unde ai pus routerul. Dacă stă ascuns într-un dulap, în colțul casei sau după televizor, practic îți sabotezi singur conexiunea.
Semnalul Wi-Fi funcționează cel mai bine când are „vizibilitate”. Ideal este să poziționezi routerul într-o zonă centrală a locuinței, la o înălțime medie, fără obstacole mari în jur. Pereții groși, mobilierul masiv sau electrocasnicele pot bloca semnalul mai mult decât îți imaginezi.
Un mic truc: dacă ai două etaje, încearcă să-l pui undeva între ele, nu jos sau sus de tot.
Schimbă frecvența și canalul Wi-Fi
Majoritatea routerelor moderne oferă două benzi: 2.4 GHz și 5 GHz. Dacă folosești doar una, pierzi din performanță.
Banda de 2.4 GHz bate mai departe, dar e mai lentă și aglomerată. Banda de 5 GHz este mai rapidă, dar are acoperire mai mică. Ideal este să le folosești inteligent: 5 GHz pentru dispozitivele apropiate (laptop, TV), 2.4 GHz pentru cele mai îndepărtate.
În plus, dacă stai la bloc, sunt șanse mari ca rețeaua ta să se „calce pe picioare” cu cele ale vecinilor. Intră în setările routerului și schimbă canalul Wi-Fi pe unul mai liber. Există aplicații care îți arată exact ce canale sunt cele mai puțin aglomerate.
Actualizează firmware-ul routerului
Sună tehnic, dar e una dintre cele mai ignorate soluții. Routerele primesc update-uri, la fel ca telefoanele sau laptopurile.
Un firmware vechi poate însemna viteze mai mici, conexiuni instabile sau chiar probleme de securitate. Intră în interfața routerului și verifică dacă există actualizări disponibile. Procesul durează câteva minute și poate face o diferență reală.
Limitează dispozitivele care consumă internet în fundal
În 2026, o casă obișnuită are zeci de dispozitive conectate: telefoane, televizoare smart, camere de supraveghere, prize inteligente. Toate consumă internet, chiar și atunci când nu le folosești activ.
Dacă viteza scade brusc, e posibil ca unele aplicații să ruleze update-uri sau sincronizări în fundal. Verifică cine este conectat la rețea și elimină dispozitivele inutile. Multe routere îți arată exact ce consumă cel mai mult trafic.
Folosește un sistem mesh sau un extender
Dacă locuința ta este mare sau ai zone fără semnal, soluția nu este să „speri că ajunge Wi-Fi-ul”, ci să-l extinzi corect.
Un sistem mesh creează o rețea unitară în toată casa, fără întreruperi. Este mult mai eficient decât un simplu extender, mai ales dacă ai multe camere sau pereți groși. Da, e o investiție, dar diferența se simte imediat.
Schimbă routerul dacă este prea vechi
Dacă folosești același router de 5-7 ani, problema poate fi chiar el. Tehnologia Wi-Fi evoluează rapid, iar standardele noi oferă viteze și stabilitate mult mai bune.
Un router compatibil cu Wi-Fi 6 sau mai nou poate gestiona mai bine multiple dispozitive și oferă latență mai mică, lucru important pentru streaming sau gaming.