Cum îți faci internetul mai rapid acasă

Dacă ai impresia că Wi-Fi-ul tău „moare” fix când ai nevoie mai mare de el, sunt șanse mari ca problema să fie în casă, nu la furnizor. Iar soluțiile sunt mai simple decât crezi.

Poziționarea routerului face mai mult decât crezi

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici este unde ai pus routerul. Dacă stă ascuns într-un dulap, în colțul casei sau după televizor, practic îți sabotezi singur conexiunea.

Semnalul Wi-Fi funcționează cel mai bine când are „vizibilitate”. Ideal este să poziționezi routerul într-o zonă centrală a locuinței, la o înălțime medie, fără obstacole mari în jur. Pereții groși, mobilierul masiv sau electrocasnicele pot bloca semnalul mai mult decât îți imaginezi.