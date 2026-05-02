De ce suntem programați să folosim mâna dreaptă: misterul evolutiv care durează de milioane de ani

Primele indicii vin din uneltele strămoșilor

Preferința pentru o mână se numește lateralizare manuală, iar oamenii nu sunt singurele ființe care o au. Multe animale pot prefera un membru în locul altuia. Diferența majoră este că, în cazul altor specii, această preferință tinde să fie împărțită mai echilibrat. La oameni, însă, balanța este înclinată masiv spre dreapta.

Indiciile cele mai vechi apar în registrele fosile și în urmele lăsate de strămoșii noștri. Creatorii uneltelor Oldowan, considerate printre cele mai vechi instrumente de piatră cunoscute și datate la aproximativ 2,6 milioane de ani, par să fi fost predominant dreptaci. Asta înseamnă că acest tipar exista înainte ca Homo sapiens să apară ca specie.

Dovezi spectaculoase au fost găsite și la neanderthalieni. Zgârieturile de pe dinții fosilizați, produse atunci când indivizii țineau un obiect cu gura și îl prelucrau cu o unealtă de piatră, indică mișcări compatibile mai ales cu folosirea mâinii drepte. Astfel de urme apar inclusiv la copii de șase-opt ani, ceea ce sugerează că preferința nu era doar un obicei dobândit târziu, ci o trăsătură care se manifesta devreme.