De ce suntem programați să folosim mâna dreaptă: misterul evolutiv care durează de milioane de ani

Folosirea mâinii drepte pare un gest banal. Apuci telefonul, deschizi o ușă, scrii câteva cuvinte, ridici o cană sau desfaci un borcan fără să te gândești prea mult la asta. Totuși, în spatele acestor mișcări automate se ascunde una dintre cele mai interesante particularități ale speciei umane: aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci.
Fenomenul nu este doar o preferință personală, ci un tipar global. În aproape toate culturile studiate, majoritatea oamenilor folosesc mâna dreaptă pentru activitățile fine și precise. Potrivit biologului evoluționist Scott Travers, într-o analiză publicată în Forbes, explicația merge mult dincolo de obiceiuri sociale sau educație. Răspunsul implică fosile, unelte de piatră, arhitectura creierului, limbajul și o componentă genetică încă incomplet înțeleasă.
Primele indicii vin din uneltele strămoșilor
Preferința pentru o mână se numește lateralizare manuală, iar oamenii nu sunt singurele ființe care o au. Multe animale pot prefera un membru în locul altuia. Diferența majoră este că, în cazul altor specii, această preferință tinde să fie împărțită mai echilibrat. La oameni, însă, balanța este înclinată masiv spre dreapta.
Indiciile cele mai vechi apar în registrele fosile și în urmele lăsate de strămoșii noștri. Creatorii uneltelor Oldowan, considerate printre cele mai vechi instrumente de piatră cunoscute și datate la aproximativ 2,6 milioane de ani, par să fi fost predominant dreptaci. Asta înseamnă că acest tipar exista înainte ca Homo sapiens să apară ca specie.
Dovezi spectaculoase au fost găsite și la neanderthalieni. Zgârieturile de pe dinții fosilizați, produse atunci când indivizii țineau un obiect cu gura și îl prelucrau cu o unealtă de piatră, indică mișcări compatibile mai ales cu folosirea mâinii drepte. Astfel de urme apar inclusiv la copii de șase-opt ani, ceea ce sugerează că preferința nu era doar un obicei dobândit târziu, ci o trăsătură care se manifesta devreme.
Creierul dreptacului se leagă de limbaj
O explicație importantă ține de modul în care creierul uman este organizat. La majoritatea oamenilor, limbajul este controlat în principal de emisfera stângă, iar această emisferă coordonează partea dreaptă a corpului. Pe măsură ce vorbirea, gesturile și cooperarea socială au devenit esențiale pentru supraviețuire, emisfera stângă a câștigat un rol dominant.
Această legătură dintre limbaj și mâna dreaptă ar putea explica de ce dreptăcia a devenit atât de răspândită. Dacă aceeași parte a creierului coordona exprimarea, planificarea și mișcările fine, atunci mâna dreaptă ar fi devenit instrumentul preferat pentru activități complexe, de la confecționarea uneltelor până la gesturile folosite în comunicare.
O altă ipoteză ține de acțiunile organizate în pași. Gătitul, construirea unui adăpost, fabricarea unei arme sau executarea unui ritual presupun planificare, secvențe și coordonare. Emisfera stângă pare mai potrivită pentru acest tip de structurare, iar avantajul ei ar fi împins controlul motor fin tot spre mâna dreaptă.
Un avantaj social transmis din generație în generație
Oamenii învață foarte mult prin imitare. Dacă majoritatea comunității folosește mâna dreaptă pentru a tăia, lega, sculpta, scrie sau construi, este mai ușor pentru copii să copieze aceleași mișcări. Într-o populație deja dominată de dreptaci, avantajul social al conformării poate întări tiparul de la o generație la alta.
Această explicație nu exclude biologia, ci o completează. Dreptăcia pare rezultatul unei combinații între selecție naturală, organizarea creierului, evoluția limbajului și învățarea socială. Nu există o singură cauză, ci mai multe presiuni care au împins specia umană în aceeași direcție.
Totuși, stângacii nu au dispărut. Aproximativ 10% dintre oameni sunt stângaci, iar această proporție pare să fi rămas relativ stabilă de foarte mult timp. O explicație posibilă este selecția dependentă de frecvență: în confruntări directe, sporturi sau lupte, un stângaci poate avea avantaj tocmai pentru că adversarii sunt obișnuiți cu dreptacii.
De ce ambidextria este mult mai rară decât crezi
Mulți oameni spun că sunt ambidextri, dar de cele mai multe ori este vorba despre dominanță mixtă. Asta înseamnă că folosesc mâini diferite pentru sarcini diferite: poate scriu cu dreapta, dar deschid capace sau aruncă o minge cu stânga. Ambidextria reală, adică abilitatea egală cu ambele mâini în aproape toate sarcinile, este extrem de rară.
Creierul persoanelor ambidextre pare să aibă o lateralizare mai slabă, adică nicio emisferă nu preia la fel de clar controlul. Unele studii indică și o comunicare mai intensă între emisfere, prin corpul calos, structura care le conectează. Deși sună ca un avantaj, această organizare nu este neapărat mai eficientă.
Preferința pentru mâna dreaptă nu este, așadar, un accident cultural. Este o moștenire evolutivă profundă, modelată timp de milioane de ani. Când întinzi mâna după telefon sau semnezi un document, faci un gest modern cu rădăcini foarte vechi, legat de primele unelte, primele forme de comunicare și modul în care creierul uman a învățat să împartă lumea în stânga și dreapta.