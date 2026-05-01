Și din nou, despre Valea Curechiului – mobilitate urbană și spații publice modernizate

La Drochia, în sectorul Valea Curechiului, ADR Nord monitorizează lucrările executate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare Valea Curechiului”, cu o valoare totală de 27,3 milioane de lei.

Lucrările sunt în desfășurare pe strada Alexandru cel Bun, unde se modernizează un segment de drum de aproximativ 1,5 km., scrie provincial.md. Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea a șapte stații moderne de transport public, care vor deservi circa 2.500 de persoane lunar.

Totodată, proiectul prevede reamenajarea curții blocului locativ de pe strada Alexandru cel Bun nr. 19, inclusiv reabilitarea căilor de acces auto și pietonale, în beneficiul celor aproximativ 180 de locuitori.

Intervențiile actuale vin în continuarea unui prim proiect  implementat în 2024 în aceeași zonă, în valoare de circa 9,6 milioane de lei, care a contribuit semnificativ la transformarea sectorului Valea Curechiului.


Articolul precedentTop 10 credințe și tradiții populare despre luna mai
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

