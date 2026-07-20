Dong Zhihua, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Populare Chineze a vizitat municipiul Soroca

Recent, doamna Dong Zhihua, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Populare Chineze și consilierul pentru cooperare economică și comercială, domnul Gao Fengli, au vizitat orașul Soroca.

Vizita oficială a fost axată pe consolidarea dialogului și identificarea unor noi oportunități de colaborare. În cadrul întrevederii, la care au participat președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, deputata în Pralamentul Republicii Moldova Alla Pilipețcaia, au fost discutate aspecte privind dezvoltarea locală, infrastructura orașului și posibilitățile de extindere a relațiilor de cooperare.

Înalții oaspeți chinezi au vizitat vizitând cantina socială de pe strada Vasile Stroescu din municipiul Soroca, Societatea pe Acțiuni „Alfa Nistru”, Instituția Publică Incubatorul de Afaceri din Soroca „GUNNAR DUE-GUNDERSEN” și au avut o întâlnire cu președintele Comunității romilor „BARE-ROM”, iar vizita s-a îcheiat cu vizitarea monumentelor istorice – Cetatea Soroca și Lumânarea Recunoștinței. (Foto: Serviciul de prfesă al Consiliului raional Soroca)