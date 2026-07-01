Peste 12 000 de locuri bugetare vor fi disponibile în anul de studii 2025-2026 în învățământul profesional din Republica Moldova, informează telegraph.md. Dintre acestea, peste 2 500 sunt destinate învățământului dual, numărul acestora fiind majorat cu peste 500 față de anul precedent. Oferta este generată de cererea tot mai mare a adolescenților care aleg o meserie după absolvirea gimnaziului.

La Școala Profesională din Soroca sunt așteptați aproximativ 100 de elevi pentru noul an de studii. Aceștia vor putea opta pentru unul dintre cele patru programe de studii: bucătar, controlor calitate produse alimentare, operator suport tehnic calculatoare și cusător „Cunoaștem cu toții că profesia de cusător este foarte solicitată atât la noi în republică, cât și peste hotare. Elevii școlii profesionale au toate condițiile pentru a însuși profesia dată. Avem orele de teorie în clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaje performante pentru instruirea practică”, a declarat profesoara Elena Afanasii pentru Moldova 1.

În școlile profesionale se pune accent pe instruirea practică. Profesorul Ion Costin a explicat: „Avem laborator dotat cu 15 calculatoare la care elevii își pot îndeplini sarcinile în timpul lucrului practic. Avem toate echipamentele necesare ca ei să-și poată realiza sarcinile legate de mentenanță și asamblarea calculatoarelor, respectiv aveam calculatoare cu sisteme de operare pe care noi învățăm cum să le instalăm, cum să le configurăm”.

Directorul Școlii Profesionale din Soroca, Ivan Luța, a adăugat: „Oferim bursă de studii tuturor elevilor, trei categorii de burse, se oferă cazare în cămin, alimentație gratuită pentru toți elevii. Orele de instruire practică conform orarului au loc cel puțin o dată în săptămână. Astfel, elevii devin mai pregătiți și la absolvirea programelor de doi ani ei pot să se încadreze foarte ușor în câmpul muncii”.