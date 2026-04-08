Imaginile surprinse în Moara de Piatră, unde a plouat cu grindină

În localitatea Moara de Piatră din raionul Drochia a plouat cu grindină astăzi, 8 aprilie. Imaginile au fost publicate de t.me/tvnord, transmite stiri.md

De menționat că meteorologii au prognozat pentru astăzi ploi slabe în toată țara. Maximele termice vor varia între +5 și +10 grade, iar cele minime între +1 și +6 grade Celsius. Totodată, până la ora 20:00 este în vigoare Codul Galben de vânt.

Mai amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și un Cod Galben de înghețuri, valabil în intervalul 9–12 aprilie, pe întreg teritoriul R. Moldova.

