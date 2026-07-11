Ce înseamnă simbolurile de pe etichetele hainelor și de ce este important să le respecți

Mulți oameni taie etichetele hainelor fără să le citească, însă acestea conțin informații importante care pot prelungi durata de viață a articolelor vestimentare. Simbolurile imprimate pe etichetă arată cum trebuie spălate, uscate, călcate sau curățate hainele, astfel încât materialul să nu fie deteriorat.

Fiecare haină este testată de producător înainte de a ajunge în magazine, iar recomandările de pe etichetă sunt stabilite în funcție de rezistența materialului la apă, căldură și diferite procese de întreținere. Respectarea acestor indicații poate preveni micșorarea, decolorarea sau deformarea hainelor.

Ce înseamnă principalele simboluri

Simbolurile de pe etichete sunt aceleași în majoritatea țărilor și sunt ușor de recunoscut.

Ligheanul cu apă indică modul în care trebuie spălată haina.

indică modul în care trebuie spălată haina. Triunghiul oferă informații despre înălbire.

oferă informații despre înălbire. Pătratul se referă la uscarea articolului.

se referă la uscarea articolului. Fierul de călca t arată temperatura potrivită pentru călcare.

t arată temperatura potrivită pentru călcare. Cercul indică dacă haina poate fi curățată chimic.

Pe lângă aceste simboluri pot apărea cifre, puncte, linii sau un X, fiecare având o semnificație precisă.

Cum se interpretează simbolurile pentru spălare

Numărul din interiorul ligheanului reprezintă temperatura maximă recomandată pentru spălare. De exemplu, 30 sau 40 de grade înseamnă că haina poate fi spălată la acea temperatură sau la una mai mică.

Dacă sub lighean nu apare nicio linie, se poate folosi un program normal de spălare.

O singură linie indică un program delicat, iar două linii arată că este necesar un program foarte delicat, recomandat pentru materiale sensibile, precum lâna, mătasea sau cașmirul.

Ligheanul cu o mână înseamnă că articolul trebuie spălat manual.

Dacă ligheanul este tăiat cu un X, haina nu trebuie spălată în apă și necesită curățare profesională.

Ce spun simbolurile despre uscare și călcare

Pătratul cu un cerc în interior indică faptul că articolul poate fi introdus în uscătorul automat. Un punct în cerc înseamnă temperatură redusă, iar două puncte permit o temperatură normală.

Dacă simbolul este tăiat cu un X, uscarea în uscător este interzisă.

În cazul fierului de călcat, punctele indică temperatura recomandată. Un punct este pentru materiale sintetice, două puncte pentru temperatură medie, iar trei puncte pentru bumbac sau in. Dacă fierul este tăiat cu un X, articolul nu trebuie călcat.

Ce înseamnă simbolul cercului

Cercul este destinat curățării profesionale. Literele din interior sunt folosite de personalul curățătoriilor și indică metoda sau solventul potrivit pentru fiecare material.

Dacă cercul este tăiat cu un X, haina nu trebuie curățată chimic.

De ce merită să verifici eticheta

Respectarea simbolurilor de pe etichete ajută hainele să își păstreze forma, culoarea și calitatea mai mult timp. În același timp, reduce riscul deteriorării materialelor și poate prelungi durata de utilizare a fiecărui articol vestimentar.

Chiar dacă multe persoane ignoră aceste recomandări, câteva secunde petrecute citind eticheta pot face diferența dintre o haină care rezistă ani de zile și una care se deteriorează după doar câteva spălări.