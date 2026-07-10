La Tabăra de odihnă „La Dumbravă” s-a tras cortina!

Circa 600 de copii s-au odihnit, în două schimburi, la Tabăra ”La Dumbravă”, care ieri a tras cortina. Vă reamintim că, costul integral al unui bilet de odihnă la Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii ,,LA DUMBRAVĂ”, situată într-un colț de rai din pădurea Voloviței, a constituit 3800,00 lei.

Or, pe de altă parte, autoritățile raionale cordat 150 de bilete compensate în proporție de 100% pentru elevi, conform art. 9 din Regulamentul de distribuire a biletelor de odihnă în Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii ,,LA DUMBRAVĂ”, 450 de bilete pentru elevii din instituțiile de învățământ din raion, dintre care: 410 bilete compensate în proporție de 80% și 40 bilete cu plată integrală.

La evenimentul de încheiere, la care a fost prezent și președintele raionului, Veaceslav Rusnac, administrația taberei, educatorii și copii au pregătit un program de activitate divers și captivant, care le-a scos în evidență capacitățile și spiritul de creație… (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)