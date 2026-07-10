Festivalul „Port prin lume cântecele mele” revine la Drochia. Evenimentul va fi dedicat memoriei rapsodului Vadim Gheorghelaș

Iubitorii de folclor și tradiții sunt invitați la cea de-a III-a ediție a Festivalului „Port prin lume cântecele mele”, care va avea loc în satul Drochia. Evenimentul cultural este organizat de Primăria satului Drochia, în colaborare cu Direcția Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia, și este dedicat memoriei regretatului rapsod Vadim Gheorghelaș.

Festivalul își propune să aducă împreună interpreți, iubitori ai cântecului popular și membri ai comunității, într-o atmosferă de sărbătoare, unde tradiția, muzica și valorile neamului vor fi celebrate prin cântec și voie bună.

Invitat special al ediției din acest an va fi interpretul Gabriel Nebunu, care promite să creeze o atmosferă de neuitat și să îi invite pe cei prezenți la joc și distracție. Evenimentul se va desfășura duminică, 12 iulie 2026, începând cu ora 11:00, în Parcul de vară din satul Drochia. Organizatorii îi invită pe toți cei pasionați de folclor să participe la această sărbătoare a cântecului popular, alături de familie și prieteni.