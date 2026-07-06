Centrul „DACIA” a organizat un atelier de instruire pentru combaterea violenței în familie / GALERIE FOTO

În perioada 2 și 3 iulie 2026, Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA” a organizat atelierul de instruire cu tema „Abordarea centrată pe supraviețuitoare și cooperarea interinstituțională în intervenția, prevenirea și gestionarea cazurilor de violență bazată pe gen”. Activitatea a reunit specialiști implicați în prevenirea și combaterea violenței în familie, cu scopul de a îmbunătăți modul în care instituțiile răspund în astfel de cazuri.

Pe parcursul celor două zile de instruire, participanții au aprofundat cadrul normativ național și standardele europene privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Totodată, au analizat principalele forme ale violenței, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului relevantă pentru Republica Moldova și mecanismele de protecție disponibile pentru victime.

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Participanții au discutat despre atribuțiile autorităților în prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen, precum și despre necesitatea unei intervenții coordonate și eficiente în sprijinul persoanelor afectate.

În cadrul atelierului au fost prezentate și mecanismele de cooperare interinstituțională, inclusiv activitatea echipelor comune de investigație. De asemenea, specialiștii au lucrat pe studii de caz, analizând situații reale și identificând soluții practice pentru intervenții rapide, adaptate nevoilor supraviețuitoarelor.

Potrivit organizatorilor, astfel de instruiri contribuie la dezvoltarea profesională a specialiștilor și la consolidarea sistemului de răspuns în cazurile de violență bazată pe gen. Printr-o colaborare eficientă între instituții și prin respectarea drepturilor victimelor, intervențiile pot deveni mai rapide și mai eficiente.

Atelierul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor din Moldova prin justiție, egalitate și oportunități”, parte a Programului de Vecinătate pentru Egalitate de Gen și Incluziune. Programul este coordonat de KVINFO, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA”.