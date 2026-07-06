Guvernul a alocat din Fondul de rezervă 110 milioane de lei, pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură

De către
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Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat recepționarea și evaluarea cererilor depuse pentru compensarea accizelor la motorina utilizată în agricultură. În urma procesului de verificare, 2.236 de cereri au fost autorizate spre plată, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 61,71 milioane de lei, informează moldpres.md

Potrivit AIPA, cererile au fost depuse în perioada 11 mai – 2 iunie 2026. Suma aprobată acoperă accizele aferente unui volum total de 18.902.307 litri de motorină utilizați în activitățile agricole.

Alte două cereri se află în continuare în proces de evaluare, fiind necesare clarificări privind eligibilitatea solicitanților. Totodată, șase dosare au fost respinse sau retrase din cauza nerespectării condițiilor prevăzute de regulamentul programului.

Pentru implementarea acestui mecanism de sprijin, Guvernul a alocat din Fondul de rezervă 110 milioane de lei.

Programul este destinat fermierilor și instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură care utilizează motorină în desfășurarea activităților agricole.

Conform AIPA, mecanismul are drept scop reducerea impactului creșterii costurilor suportate de producătorii agricoli și susținerea continuității activităților din sectorul agricol.


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OdN
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