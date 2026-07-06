Sorocenii nu doresc să transmită „lanterna roșie” și au șanse mari să termine campionatul pe iltimul loc

De către
OdN
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Etapa ordinară a campionatului raionului Soroca la fotbal nu a produs nici o surpriză, chiar dacă unii microbiști așteptaiu ca sorocenii să câștige primil punct și să dea speranțe că „mai este foc în vatră”.

Cu părere de rău, surpriza nu s-a produs și este foarte posibil ca anul acesta fotbalistic să fie cel mai negru pentru orașul de pe Nistru… De altfel, scorurile înregistrate au fost în conformitate cu jocul prestat de echipele competitoare.

Clasamentul la zi se prezintă astfel:

Etapa viitoare, care se va disputa duminică, 12 iulie, programează următoarele meciuri: Soroca Amatori-Rublenița, EFA – Racovăț și Vărăncău-Stoicani.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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