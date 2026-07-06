Inspectorii de mediu din Drochia au verificat starea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice din teritoriu

De către
OdN
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În comun cu membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia, Inspectorii de mediu din Drochia au desfășurat acțiuni de verificare a principalelor bazine acvatice din teritoriu.

Scopul controalelor a vizat evaluarea stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice, a integrității malurilor, precum și a zonei de protecție din jurul acestora. Totodată, au fost analizate documentele tehnice aferente exploatării și întreținerii acumulărilor de apă.

Pe parcursul verificărilor, specialiștii au urmărit identificarea eventualelor riscuri de degradare a infrastructurii hidrotehnice, precum și respectarea normelor de exploatare a obiectivelor acvatice. Aceste acțiuni au fost realizate în scop preventiv, pentru a asigura siguranța populației și protecția mediului înconjurător.

Autoritățile au subliniat importanța monitorizării continue a bazinelor acvatice, mai ales în perioadele cu variații climatice semnificative, când pot apărea riscuri de eroziune sau deteriorare a digurilor și malurilor.

Acțiunile comune desfășurate în raionul Drochia contribuie la consolidarea securității ecologice și la prevenirea eventualelor situații de risc legate de infrastructura hidrotehnică.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate față de resursele de apă și să contribuie activ la protejarea și păstrarea acestora în condiții sigure.


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OdN
OdN
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