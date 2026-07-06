În atenția abiturienților! Ministerul Educaţiei a anunţat că, de pe 27 iulie, se pot depune actele online

Bunăoară, la Universitatea de Medicină, vor fi două programe noi de licență: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, precum şi Asistență medicală stomatologică. Noutăţi apar şi în curriculum Universităţii Pedagogice. Universitatea Tehnică promite să meargă în pas cu tehnologiile, păstrând oferta educaţională existentă. UTM va introduce noi programe şi la Centrul Universitar din Cahul. La Universitatea de Stat din Moldova, candidații pot opta şi pentru specialităţi cu diplomă dublă, datorită unor colaborări cu facultăţi din România şi Universitatea Sorbona din Paris. Iar printre cele 64 de programe la licență și 74 la master, sunt şi noi oferte.

Înregistrarea online se va desfăşura până pe 1 august. După verificarea actelor, candidaţii vor trebui să depună documentele în original până pe 12 august. Va fi organizată şi o sesiune suplimentară.

Foto: diez.md