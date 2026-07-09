12 ani de închisoare pentru omorul unui consătean din Bădiceni

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că și-a omorât consăteanul cu mai multe lovituri de cuțit. Cazul s-a produs în seara zilei de 18 februarie 2026, iar sentința a fost pronunțată la 7 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Central.

Potrivit sentinței, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 145 alin. (1) din Codul Penal al Republicii Moldova — omorul unei persoane. Instanța l-a condamnat la 12 ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar de tip închis.

Cazul s-a produs la domiciliul unui consătean, iar instanța a reținut că inculpatul se afla în stare de ebrietate alcoolică și, pe fondul unui conflict spontan, i-a aplicat victimei multiple lovituri cu un cuțit de bucătărie în zona toracică, la mâna stângă și la piciorul drept. În urma leziunilor, victima a decedat.

Expertiza medico-legală a stabilit că moartea victimei a fost violentă și s-a datorat unei traume toraco-abdominale, provocate prin multiple plăgi înțepate-tăiate, cu lezarea unor organe interne. Leziunile au fost puse în legătură directă cu decesul.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. El a susținut că nu ar fi avut intenția să omoare victima și că ar fi reacționat după ce aceasta l-ar fi atacat prima. Potrivit sentinței, inculpatul a declarat că „recunoaște faptul că l-a înfipt cu cuțitul pe consătean și îi pare rău, dar nu a avut intenția de a-l omorî și a făcut acest lucru deoarece victima primul l-a înfipt în mână.”

Instanța nu a acceptat această versiune. Judecătorul a reținut că numărul loviturilor, zonele vizate și caracterul leziunilor nu susțin ipoteza unei reacții întâmplătoare sau strict defensive. Potrivit sentinței, victimei i-au fost aplicate cinci plăgi penetrante în regiuni vitale ale corpului, iar expertiza a indicat și existența unor plăgi de apărare.

Un rol important în stabilirea circumstanțelor l-au avut declarațiile martorilor. O vecină a relatat că victima i-a cerut să cheme ambulanța și i-a spus că a fost înjunghiată de agresor. Potrivit sentinței, femeia a observat o rană din care curgea sânge, iar ulterior victima a fost transportată la Spitalul Raional Soroca.

Documentul mai arată că victima locuia singură, în gospodăria părinților, iar inculpatul și victima se cunoșteau ca oameni din aceeași localitate. În aceeași zi, după producerea agresiunii, suspectul a fost reținut de poliție.

În dosar au fost examinate mai multe probe, inclusiv cuțite ridicate de la fața locului, haine cu urme asemănătoare sângelui și rezultatele expertizelor. Pe lama unui cuțit ridicat de la domiciliul victimei a fost depistat sânge de om, care, potrivit expertizei, putea proveni de la acesta.

Instanța a mai dispus încasarea de la condamnat a cheltuielilor judiciare în sumă de 6.174 de lei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central.