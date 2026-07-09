Cum arată Nistrul de la izvoarele sale din Carpați și până la Marea Neagră? / VIDEO

Întrebarea din titlu nu doar și-a pus-o Mihai Zakusilov, un ucrainean pasionat de turism și călătorii cu caiacul, ci a încercat să afle și răspunsul la ea. O călătorie pe apă, începută acum mai mulți ani în urmă în Carpați și dusă până la Marea Neagră, a transformat râul Nistru într-un drum al descoperirii, al răbdării și al legăturii dintre oameni, natură și locuri. Bărbatul a străbătut Nistrul de la izvor până la mare, iar unul dintre popasurile sale a fost la Soroca, unde a oprit pentru a vedea Cetatea Soroca.

Originar din Cernigov, Mihai Zakusilov a pornit la drum din Carpați, acolo unde își ia cursul râul Nistru. Expediția sa nu a fost doar o aventură sportivă, ci și o încercare de a privi râul ca pe o poveste vie, care trece prin localități, leagă maluri și păstrează memoria locurilor pe care le traversează.

Traseul parcurs de călător a urmărit cursul Nistrului până la Marea Neagră. În această călătorie, Soroca a devenit unul dintre punctele de oprire, un loc în care apa, istoria și patrimoniul se întâlnesc. Popasul la Cetatea Soroca a oferit expediției o dimensiune aparte, mai ales pentru cei care privesc Nistrul nu doar ca pe un râu, ci ca pe un reper geografic și cultural al regiunii.

Povestea călătoriei este prezentată pe canalul de YouTube „De la izvor până la mare”, care are aproximativ 15 mii de abonați. Deocamdată, sunt publice 27 de episoade din cele 34 ale filmului. Canalul este descris ca un spațiu dedicat filmelor despre râuri, natură și om, cu o atmosferă calmă și profundă.

Autorul canalului le transmite urmăritorilor un mesaj sincer și emoționant: „Spectatorii scriu că acesta este un canal de suflet și că aici apar filme pline de trăire. Autorul speră la comentariile voastre bune și respectuoase. Rupeți-vă puțin de toate necazurile, supărările și agitația acestei lumi și lăsați-vă sufletul să se odihnească. Cer senin, bine și iubire! Iar dacă spațiul va îngădui, aici vor mai apărea, pentru o vreme, filme despre râuri, natură și om.”

Seria dedicată Nistrului readuce în atenție frumusețea unui râu care traversează teritorii, istorii și comunități. Dincolo de aventura personală a lui Mihai Zakusilov, această expediție vorbește despre felul în care natura poate deveni punte între oameni. Nistrul nu este doar un curs de apă, ci și un spațiu al memoriei, al întâlnirilor și al poveștilor care merită redescoperite.