Laboratoare de științe și clase de matematică vor fi modernizate și dotate în școli din raioanele Drochia și Florești

Un număr de 38 de laboratoare de științe și clase de matematică din nouă școli model au fost modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație, cu sprijinul Uniunii Europene și al UNDP Moldova, informează moldpres.md

Investiția se ridică la 3,1 milioane de dolari, resurse oferite de Uniunea Europeană. Grație acestor resurse, peste 7.000 de elevi și aproximativ 490 de profesori utilizează zilnic noile spații, beneficiind de instrumente didactice moderne care fac procesul educațional mai interactiv și mai relevant.

Mai exact, este vorba despre 26 de laboratoare de științe și 12 clase de matematică, modernizate în instituții de învățământ din localitățile Orhei, Briceni, Dondușeni, Bălți, Drochia, Ceadîr-Lunga, Ocnița, Florești și Criuleni.