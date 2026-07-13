Reglementări noi la stabilirea pensiei – concediul de maternitate și cel paternal, incluse în stagiul de cotizare.

Conform unui proiect de lege, votat de legislativ în a doua lectură, îndemnizațiile de maternitate și paternală au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Astfel, în Codul Muncii v-a fi inclusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Conform documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. De asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de garanții specifice, inclusiv în ceea ce privește munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități.

Modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, aceasta fiind extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.