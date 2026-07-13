Copiii de la Centrul de plasament temporar din Soroca au vizitat Mănăstirea Rudi

Beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți din Soroca au avut parte de o excursie de suflet la Mănăstirea Rudi, un loc renumit pentru încărcătura sa istorică, spirituală și frumusețea peisajelor naturale.

În timpul vizitei, copiii au descoperit valorile patrimoniului cultural și religios, au admirat arhitectura mănăstirii și s-au bucurat de priveliștile spectaculoase din împrejurimi. Totodată, excursia le-a oferit momente de liniște, reflecție și comuniune, într-un cadru care îmbină armonios natura și spiritualitatea.

Reprezentanții Centrului menționează că astfel de activități contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, oferindu-le experiențe educative și recreative, dar și oportunitatea de a cunoaște valorile culturale și spirituale ale Republicii Moldova.