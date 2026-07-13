124 de specialiști ANOFM, instruiți pentru a sprijini mai eficient persoanele vulnerabile în găsirea unui loc de muncă

Un număr de 124 de specialiști din subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și-au consolidat competențele pentru a oferi servicii de ocupare mai accesibile și mai eficiente persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

În perioada mai–iulie 2026, I.P. Keystone Moldova a organizat cinci sesiuni de instruire, fiecare cu durata de trei zile, în cadrul cursului „Integrarea în câmpul muncii a persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii”. Participanții și-au aprofundat cunoștințele și au dezvoltat abilități practice necesare pentru a adapta serviciile de ocupare la nevoile individuale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Printre beneficiarii programului s-a numărat și Violeta Moscalciuc, specialistă principală în cadrul STOFM Soroca, care a menționat că instruirea i-a oferit instrumente practice pentru a lucra mai eficient cu persoanele din grupurile vulnerabile.

„Un aspect valoros învățat a fost importanța unei abordări individualizate, adaptate nevoilor fiecărei persoane, pentru a facilita integrarea cu succes pe piața muncii. Consider că a fost un curs foarte util, cu informații relevante și aplicabile în activitatea de zi cu zi”, a declarat aceasta.

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La rândul său, Olga Secrieru, specialistă principală în cadrul DOFM UTA Găgăuzia, a apreciat schimbul de experiență dintre participanți și caracterul practic al instruirii.

Programul de formare va continua cu sesiuni de follow-up profesional și mentorat, orientate spre identificarea provocărilor întâlnite în activitatea curentă și dezvoltarea unor soluții durabile pentru sprijinirea persoanelor care întâmpină dificultăți în procesul de integrare pe piața muncii.

Cursul este organizat în cadrul proiectului „Oportunități sporite de angajare la nivel local și acces la creșă pentru părinții aflați în situații de vulnerabilitate”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Expert-Grup.