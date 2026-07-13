Ultima oră! Remanieri în garnitura parlamentară a PAS: pleacă Alexandru Trubca, vine Roman Roșca

De către
OdN
-
0
103

 Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trubca, a anunțat că și-a depus cererea de renunțare la mandat, motivând gestul prin  subiectul legat de activitatea sa economică care ar afecta imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte.

Considerând decizia colegului corectă, spicherul Igor Grosu a anunțat că, locul lui Alexandru Trubca în legislativ va fi ocupat de Roman Roșca. Anterior acesta a deținut  funcția de deputat și pe cea de viceprim-ministru pentru Reintegrare, fiind responsabil de coordonarea politicilor privind reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea Republicii Moldova.

Alexandru Trubca a precizat că va rămâne membru al partidului și că va continua activitatea politică în cadrul formațiunii.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent124 de specialiști ANOFM, instruiți pentru a sprijini mai eficient persoanele vulnerabile în găsirea unui loc de muncă
Articolul următorCinci persoane doresc să vină la cârma Companiei „Teleradio-Moldova”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.