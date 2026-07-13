Ultima oră! Remanieri în garnitura parlamentară a PAS: pleacă Alexandru Trubca, vine Roman Roșca

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trubca, a anunțat că și-a depus cererea de renunțare la mandat, motivând gestul prin subiectul legat de activitatea sa economică care ar afecta imaginea și credibilitatea formațiunii din care face parte.

Considerând decizia colegului corectă, spicherul Igor Grosu a anunțat că, locul lui Alexandru Trubca în legislativ va fi ocupat de Roman Roșca. Anterior acesta a deținut funcția de deputat și pe cea de viceprim-ministru pentru Reintegrare, fiind responsabil de coordonarea politicilor privind reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea Republicii Moldova.

Alexandru Trubca a precizat că va rămâne membru al partidului și că va continua activitatea politică în cadrul formațiunii.