Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 iulie 2026

De către
OdN
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 Săptămâna 13-19 iulie 2026 este marcată de o serie de aspecte astrale importante, care favorizează schimbările și deciziile cu efecte pe termen lung. Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, aduce dorința de stabilitate, apropierea de familie și nevoia de a începe un nou capitol în viața personală. Pentru multe zodii, aceasta poate fi o perioadă potrivită pentru a închide uși vechi și pentru a face loc unor proiecte sau relații noi.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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